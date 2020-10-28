Отец Агутина госпитализирован в тяжелом состоянии из-за коронавируса

Отец российского певца Леонида Агутина Николай Агутин госпитализирован в тяжелом состоянии в Москве. У него диагностирована тяжелая форма коронавируса.

Мужчина заболел 12 октября — получил положительный тест на COVID-19, при этом два последующих теста показали отсутствие вируса. Спустя две недели его состояние значительно ухудшилось. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Врачи подтвердили у Агутина-старшего вирусную пневмонию. Результаты обследования показали, что уровень сатурации в его организме (степени насыщения крови кислородом, – Ред.) опустился до 90%, что считается очень опасным.

Отметим, Николай Агутин входит в группу риска из-за преклонного возрасте, медики пытаются стабилизировать его состояние.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно стало известно о новых случаях заболевания COVID-19 среди российских звезд. Так, среди них – певица Земфира, а также вокалист группы "Би-2" Егор Бортников (Лева). Кроме того, из-за коронавируса был экстренно госпитализирован 75-летний известный юморист Евгений Петросян.