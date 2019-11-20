Отдыхает в Крыму, ездит в Россию: как выглядит погасшая звезда украинской "Фабрики"

Чем сегодня занимается и как выглядит украинский певец и участник "Фабрики Звезд-2" Вадим Олейник.

После распада группы "ДиО.фильмы", в которой артист пел вместе с Владимиром Дантесом, Олейнику так и не удалось построить успешную карьеру в Украине. Вместо этого, артист часто ездит в Россию, где появляется на различных мероприятиях. Фото Олейник делится в своем Instagram.

Вадим Олейник Instagram

Так, к примеру, на днях Вадим опубликовал в своей соцсети кадр, на котором запечатлен вместе с российским исполнителем Андреем Звонким. Снимок был сделан в концертном зале "Известия Hall" в Москве.

Вадим Олейник Instagram

Кстати, это уже не первый визит Олейника в Москву. В апреле этого года певец поделился видео с выступления на одном из мероприятий "МУЗ ТВ".

Кстати, тогда же Вадим разместил в своем Instagram фотографию с Филиппом Киркоровым.

Вадим Олейник и Филипп Киркоров Instagram

Делится со своими подписчиками Олейник и фото с отдыха. К примеру, летом этого года артист засветился в отеле Mriya Resort & Spa в Ялте.

Вадим Олейник в Ялте Instagram

Вадим Олейник в Ялте Instagram

Вадим Олейник в Ялте Instagram

Вадим Олейник в Ялте Instagram

Какими еще фото Вадим Олейник делится в своем Instagram.

Вадим Олейник Instagram

Вадим Олейник Instagram

Вадим Олейник и Любовь Успенская Instagram

Вадим Олейник Instagram

Вадим Олейник Instagram

Вадим Олейник Instagram

Вадим Олейник Instagram

Вадим Олейник Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские представители шоу-бизнеса "засветились" в оккупированном Крыму на дегустации вин в Массандре.

В частности, аннексированный полуостров посетили певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным, Наташа Королева и Стас Михайлов.

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