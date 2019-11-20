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20 ноября • обновлено в 13:17
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Отдыхает в Крыму, ездит в Россию: как выглядит погасшая звезда украинской "Фабрики"

1.3т
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Чем сегодня занимается и как выглядит украинский певец и участник "Фабрики Звезд-2" Вадим Олейник.

После распада группы "ДиО.фильмы", в которой артист пел вместе с Владимиром Дантесом, Олейнику так и не удалось построить успешную карьеру в Украине. Вместо этого, артист часто ездит в Россию, где появляется на различных мероприятиях. Фото Олейник делится в своем Instagram.

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

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Так, к примеру, на днях Вадим опубликовал в своей соцсети кадр, на котором запечатлен вместе с российским исполнителем Андреем Звонким. Снимок был сделан в концертном зале "Известия Hall" в Москве.

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Кстати, это уже не первый визит Олейника в Москву. В апреле этого года певец поделился видео с выступления на одном из мероприятий "МУЗ ТВ".

Кстати, тогда же Вадим разместил в своем Instagram фотографию с Филиппом Киркоровым.

Вадим Олейник и Филипп Киркоров

Вадим Олейник и Филипп Киркоров

Instagram

Делится со своими подписчиками Олейник и фото с отдыха. К примеру, летом этого года артист засветился в отеле Mriya Resort & Spa в Ялте.

Вадим Олейник в Ялте

Вадим Олейник в Ялте

Instagram

Вадим Олейник в Ялте

Вадим Олейник в Ялте

Instagram

Вадим Олейник в Ялте

Вадим Олейник в Ялте

Instagram

Вадим Олейник в Ялте

Вадим Олейник в Ялте

Instagram

Какими еще фото Вадим Олейник делится в своем Instagram.

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Вадим Олейник и Любовь Успенская

Вадим Олейник и Любовь Успенская

Instagram

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Вадим Олейник

Вадим Олейник

Instagram

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что российские представители шоу-бизнеса "засветились" в оккупированном Крыму на дегустации вин в Массандре.

В частности, аннексированный полуостров посетили певица Валерия с мужем-продюсером Иосифом Пригожиным, Наташа Королева и Стас Михайлов.

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Автор
Анна Михно Анна Михно
Персона
Вадим Олейник
Место
Украина
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