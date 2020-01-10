От Заворотнюк массово отшатнулись поклонники: в чем причина

Пользователи в сети стали массово отписываться от аккаунта в поддержку Анастасии Заворотнюк.

Так, как передает 7 дней, в день блог теряет около 500 человек.

Анастасия Заворотнюк Диалог UA

По мнению журналистов, причина заключается в том, что когда только стало известно о болезни актрисы, пользователи поспешили подписаться на аккаунт, чтобы узнавать новости о Заворотнюк.

Однако сейчас, когда стало известно, что близкие Анастасии не намерены делиться новостями об актрисе и комментировать ее состояние, пользователи начали отписываться.

Анастасия Заворотнюк Instagram @a_zavorotnyuk

Впрочем, стоит отметить, что преданные поклонники продолжают следить за обновлениями на странице и писать слова поддержки в комментариях. Сейчас за аккаунтом следит 67,5 тыс подписчиков.

Аккаунт в Instagram, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!