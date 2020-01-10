От Заворотнюк массово отшатнулись поклонники: в чем причина

Пользователи в сети стали массово отписываться от аккаунта в поддержку Анастасии Заворотнюк.
Так, как передает 7 дней, в день блог теряет около 500 человек.
Анастасия Заворотнюк
Диалог UA
По мнению журналистов, причина заключается в том, что когда только стало известно о болезни актрисы, пользователи поспешили подписаться на аккаунт, чтобы узнавать новости о Заворотнюк.
Однако сейчас, когда стало известно, что близкие Анастасии не намерены делиться новостями об актрисе и комментировать ее состояние, пользователи начали отписываться.
Анастасия Заворотнюк
Instagram @a_zavorotnyuk
Впрочем, стоит отметить, что преданные поклонники продолжают следить за обновлениями на странице и писать слова поддержки в комментариях. Сейчас за аккаунтом следит 67,5 тыс подписчиков.
Аккаунт в Instagram, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк
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Как сообщал OBOZREVATEL:
В СМИ распространили информацию, что у Заворотнюк онкологическое заболевание — опухоль головного мозга.
Позже стало известно, что она попала в реанимацию в крайне тяжелом состоянии. Сообщалось, что ее ввели в медикаментозную кому.
В сети распространяли информацию, что у актрисы развился частичный паралич правой части тела, а позже медики подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.
Однако 18 сентября стало известно, что Заворотнюк в сознании и может дышать самостоятельно.
21 сентября актрисе срочно сделали вторую операцию.
8 октября стало известно, что Заворотнюк выписали из больницы. Актриса продолжила лечение в реабилитационной клинике.
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