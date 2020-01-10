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10 января • обновлено в 09:00
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От Заворотнюк массово отшатнулись поклонники: в чем причина

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Пользователи в сети стали массово отписываться от аккаунта в поддержку Анастасии Заворотнюк.

Так, как передает 7 дней, в день блог теряет около 500 человек.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

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По мнению журналистов, причина заключается в том, что когда только стало известно о болезни актрисы, пользователи поспешили подписаться на аккаунт, чтобы узнавать новости о Заворотнюк.

Однако сейчас, когда стало известно, что близкие Анастасии не намерены делиться новостями об актрисе и комментировать ее состояние, пользователи начали отписываться.

Анастасия Заворотнюк

Анастасия Заворотнюк

Instagram @a_zavorotnyuk

Впрочем, стоит отметить, что преданные поклонники продолжают следить за обновлениями на странице и писать слова поддержки в комментариях. Сейчас за аккаунтом следит 67,5 тыс подписчиков.

Аккаунт в Instagram, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк

Аккаунт в Instagram, созданный в поддержку Анастасии Заворотнюк

скриншот

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Автор
Анна Михно
Персона
Анастасия Заворотнюк
Место
Россия
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