"Она была благословением": в США умерла жена легендарного певца

В США скончалась Нэнси Синатра - первая жена американского певца и актёра Фрэнка Синатры.

Как сообщила в Twitter их дочь, певица Нэнси, ее матеры был 101 год.

"Моя мать умерла сегодня вечером в возрасте 101 года. Она была благословением и светом моей жизни. Храни тебя бог, мамочка. Спасибо тебе за всё", — написала она.

My mother passed away peacefully tonight at the age of 101. She was a blessing and the light of my life. Godspeed, Momma. Thank you for everything. 😢💙