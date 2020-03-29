Звезда Instagram Оксана Самойлова в очередной раз подогрела слухи о разводе с мужем, украинским рэпером Джиганом.
Так, она опубликовала на личной странице в Instagram пост, в котором заявила, что "все было не зря, ведь их союз подарил самое большое счастье для нее – ее детей". А также отметила, что возможно когда-то расскажет поклонникам о личной драме, но пока она не готова.
Оксана Самойлова и Джиган с сыном
Фото: instagram/samoylovaoxana
"Я знаю,что все хотят подробностей и разъяснений, но позвольте мне слушать и слышать только себя. Возможно когда-нибудь я поделюсь своей историей, но точно не сейчас. В любом случае все, что было – не зря. Потому что наш союз подарил мне самое большое счастье – моих замечательных детей", – написала Самойлова.
Оксана Самойлова с детьми
Фото: instagram/samoylovaoxana
Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Оскана Самойлова после скандала с мужем, украинским рэпером Джиганом, сняла обручальное кольцо.
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