"Никого не подпускал": MELOVIN рассказал, как создавал именной бренд

Популярный певец, представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) рассказал об истории создания собственного бренда, который получил название - Black Gas (Черный Газ).

По словам артиста, идея создавать собственные запахи началась с понимания того, что идеальный аромат довольно сложно подобрать. Об этом он рассказал в интервью для программы "Светская жизнь" (чтобы посмотреть видео доскрольте новость до конца).

Отметим, что в качестве ингредиентов для этих духов использовали: нотки имбиря, сладкого шоколада, терпкого кофе и амбры. Парфюм получился довольно сдержанным и одновременно оригинальным.

Как сообщил артист, запахи он творит у себя дома и в этот процесс никого не привлекает.

"Я не раз смотрел фильм "Парфюмер". Но после второго просмотра я загорелся, захотел сделать это все сам. И на следующий день я поехал в магазин, купил себе парфюмерный стол", - отметил MELOVIN.

Как сообщал OBOZREVATEL, популярный певец, представитель Украины на песенном конкурсе "Евровидение-2018" MELOVIN (Константин Бочаров) рассказал о неприятном опыте личных отношений, после которых он больше не пытается заводить романы.