Никитюк показала пышную грудь на камеру: пикантное фото

Украинская телеведущая Леся Никитюк показала пышную грудь в соблазнительном купальнике во время отдыха.

Так, пикантной фотографией знаменитость поделилась на своей странице в Instagram.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

На селфи Никитюк позирует в блестящем купальнике, украшенном пайетками, солнцезащитных очках и стильной шляпе с леопардовым принтом.

Леся Никитюк Instagram @lesia_nikituk

Примечательно, что в последнее время телеведущая довольно часто радует поклонников пикантными фото, на которых демонстрирует роскошные формы. Так, к примеру, несколько дней назад Никитюк опубликовала фото в полный рост, на котором позирует в стильном черном купальнике.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Леся Никитюк восхитила фанатов новым горячим фото. На нем она позировала в откровенном купальнике, лежа на спине посреди моря и демонстрируя соблазнительные формы.

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