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Невероятная красавица: 16-летняя внучка Ротару поразила внешностью

37.3тЧитать новость на украинском

Внучка знаменитой певицы Софии Ротару Соня Евдокименко в 16-летнем возрасте уже успела прославиться своей внешностью.

Молодая модель успешно делает карьеру, участвуя в Неделях моды. Кроме того, Евдокименко сотрудничает с украинским брендом ее крестной Лилии Пустовит - Poustovit.

Больше 29 тысяч подписчиков активно следят за ее жизнью в Instagram и восторгаются ее красотой. Родственники Софии возлагают на нее надежду, которая молодая модель оправдывает.

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В 2017 году она даже получила награду на Неделе моды Mercedes-Benz Fashion Week в Киеве как лучшая модель.

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре 2017 года Евдокименко показала снимки из Лондона, где она прогулялась в вышиванке от украинского дизайнера.

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