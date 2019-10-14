Несколько миллионов в карман: стало известно, как мошенники наживаются на Пугачевой

Мошенники скупили билеты на последний концерт примадонны Аллы Пугачевой, который пройдет Минске, и перепродают их на своем сайте.
Мероприятие российской звезды состоится 2 ноября в 15-тысячном спорткомплексе "Минск-Арена", передает "СтарХит".
"Никакого громкого приема мы не готовим. Если у нее будет желание посетить какие-то места после концерта, устроим", – сказал управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев.
Уточняется, что за пару месяцев практически невозможно было купить билет на шоу примадонны. Стоимость прохода на последний концерт варьировалась в официальной кассе от 2 тыс. до 15,5 тысяч рублей, а в партер все раскупили заблаговременно.
Алла Пугачева даст последний концерт
instagram/alla_pugacheva_forum
При этом, сами устроители утверждали, что с перекупщиками никогда не работают, и подобный беспредел невозможен. Но, как оказалось, все с точностью, да наоборот.
"В начале года, еще под московский концерт, они создали сайт, посвященный Алле Пугачевой, очень напоминающий официальный. В данный момент на нем можно приобрести билеты в партер и на один из ближайших к сцене секторов белорусского спорткомплекса, которые уже давно недоступны у официальных распространителей. Цены уже более привычные для Москвы: первый ряд — 150 тысяч рублей, десятый — 37 тысяч. Всего за продажу билетов перекупщик планирует выручить несколько миллионов рублей", – выяснили журналисты.
Алла Пугачева на юбилейном концерте в Кремле
instagram/alla_pugacheva_forum
Как стало известно, учредителем схемы с перекупом является некий бизнесмен Роман Себко, который ранее занимался оптовой торговлей продуктов.
"В конце прошлого года он обанкротился. Судя по всему, нашел новый выгодный способ заработать на жизнь", – уточнили журналисты.
Как сообщал OBOZREVATEL:
17 апреля Пугачева дала масштабный сольный концерт в Кремлевском дворце в честь 70-летия.
Из-за нашумевшего мероприятия разгорелся ряд скандалов. В сети возмутились, что государственное учреждение предоставило спонсорскую помощь в размере 40 млн рублей.
Музыкальный критик Сергей Соседов заявил, что Пугачева высокомерно и корыстно использует свое имя, получая такие деньги.
Член экспертного совета по развитию информационного общества и СМИ при Госдуме Вадим Манукян отметил, что артистка разъярила публику, "помахав перед ней красной тряпкой".
Также появилась информация, что Пугачева будет петь под фонограмму при стоимости билета в 300 тысяч рублей, хотя в афишах указывалось, что будет живой звук.
8 апреля российские артисты отпраздновали юбилей примадонны Пугачевой громким концертом в Москве.
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