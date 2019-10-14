Несколько миллионов в карман: стало известно, как мошенники наживаются на Пугачевой

Мошенники скупили билеты на последний концерт примадонны Аллы Пугачевой, который пройдет Минске, и перепродают их на своем сайте.

Мероприятие российской звезды состоится 2 ноября в 15-тысячном спорткомплексе "Минск-Арена", передает "СтарХит".

"Никакого громкого приема мы не готовим. Если у нее будет желание посетить какие-то места после концерта, устроим", – сказал управляющий холдингом Atom Entertainment Group Андрей Алексеев.

Уточняется, что за пару месяцев практически невозможно было купить билет на шоу примадонны. Стоимость прохода на последний концерт варьировалась в официальной кассе от 2 тыс. до 15,5 тысяч рублей, а в партер все раскупили заблаговременно.

Алла Пугачева даст последний концерт instagram/alla_pugacheva_forum

При этом, сами устроители утверждали, что с перекупщиками никогда не работают, и подобный беспредел невозможен. Но, как оказалось, все с точностью, да наоборот.

"В начале года, еще под московский концерт, они создали сайт, посвященный Алле Пугачевой, очень напоминающий официальный. В данный момент на нем можно приобрести билеты в партер и на один из ближайших к сцене секторов белорусского спорткомплекса, которые уже давно недоступны у официальных распространителей. Цены уже более привычные для Москвы: первый ряд — 150 тысяч рублей, десятый — 37 тысяч. Всего за продажу билетов перекупщик планирует выручить несколько миллионов рублей", – выяснили журналисты.

Алла Пугачева на юбилейном концерте в Кремле instagram/alla_pugacheva_forum

Как стало известно, учредителем схемы с перекупом является некий бизнесмен Роман Себко, который ранее занимался оптовой торговлей продуктов.

"В конце прошлого года он обанкротился. Судя по всему, нашел новый выгодный способ заработать на жизнь", – уточнили журналисты.

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