"Некоторые не выживают": дочь Снежаны Егоровой рассказала о последствиях скандала

Дочь телеведущей Снежаны Егоровой, актриса Стася Ровинская заявила, что ее мать находится в тяжелом состоянии, но она - "человек, который способен выдержать многое".

"Моя мама уже столько сложных периодов пережила! Мне кажется, что некоторые после таких периодов вообще не выживают, а она справляется", - сказала Ровинская в интервью "КП в Украине".

"Думаю, этот период нужно принимать как повод отдохнуть, подумать, собраться, и все будет ок. Она - тот человек, который способен выдержать многое. Не знаю, за что ей все это, но, думаю, она справится", - поведала она.

Егорова с дочерью

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Телеканал "Прямой", после ухода из которого Снежана Егорова попала в больницу, разместив скандальный опрос о ее отношениях с бывшим мужем - музыкантом и шоуменом Антином Мухарским, - даже не извинился перед телеведущей.

Дочь Егоровой, которая также работала ведущей на "Прямом", после инцидента также ушла с телеканала. "Это на их совести", - сказала Ровинская.

Ранее OBOZREVATEL писал о подробностях громкого ухода Егоровой с ТВ из-за Мухарского.