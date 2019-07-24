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Не только "Юзик": кто из "Квартала" прошел в Раду

4.2т Читать материал на украинском

21 июля 2019 года состоялись внеочередные выборы в Верховную Раду Украины. Так, в парламент попало иного топовых артистов, телеведущих, комиков и, как ожидалось, представителей студии "Квартал 95", руководителем которой до начала политической карьеры был Владимир Зеленский.

В связи с этим OBOZREVATEL решил рассказать, кто из "Квартала" попал в Раду.

Юрий Корявченков (Юзик из "Квартала")

Актер студии "Квартал-95" Юрий Корявченков, больше известный как Юзик, баллотировался на 33-м одномандатном избирательном округе в городе Кривой Рог от партии "Слуга народа". Отметим, что он набрал 60,91% голосов поддержки и займет место в парламенте.

Не только "Юзик": кто из "Квартала" прошел в Раду

Юрий Корявченков

Фото: zn.ua

Ранее в штабе партии пояснили решение Корявченкова баллотироваться, заявив, что он является "эффективным менеджером и политическим лидером", что было продемонстрировано в ходе выборов президента.

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Максим Ткаченко

Генеральный директор компании "Квартал-концерт" Максим Ткаченко, который вошел в список партии "Слуга народа", тоже станет народным депутатом.

Не только "Юзик": кто из "Квартала" прошел в Раду

Максим Ткаченко

Фото: gordonua.com

Отметим, что он возглавлял команду Зеленского на президентских выборах в Луганской области.

Александр Кабанов

Также в парламент по партийным спискам "Слуги народа" проходит сценарист студии "Квартал 95", ресторатор и бизнесмен Александр Кабанов.

Не только "Юзик": кто из "Квартала" прошел в Раду

Александр Кабанов

Фото из Instagram

Отметим, что его отцом называют первого зама запорожского губернатора Евгения Кабанова.

Елена Хоменко

Получила мандат в парламенте и директор по управлению и развитию цифровых продуктов студии "Квартал 95" Елена Хоменко. Ранее она работала на руководящих должностях в телеком и IT-компаниях.

Ранее OBOZREVATEL рассказал, кто из украинского шоу-бизнеса прошел в Верховную Раду Украины.

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Место
Украина
Теги
Выборы 2019 Верховная Рада Украины
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Хозя Ин
Хозя Ин
Ну если не поднимут они экономику, то зато хотя бы поржем!
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Владимирович Владимир
Владимирович Владимир
А,Поршенко имеет завод в Липецку,а Порошенко разводил кумовство,а Свинарчук ,деньги на войне,не забудте когда будете оправдывать обосравшийся квартал и самих себя обосраных.
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