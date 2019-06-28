Не стояли в стороне: селебрити поздравили страну с Днем Конституции

28 июня Украина отмечает День Конституции - 23-ю годовщину принятия главного закона страны.

Украинские звезды не стояли в стороне и также поздравили страну. В частности, шоумен Сергей Притула, который недавно заявил, что пойдет в политику и сломал ногу, прямо с больничной койки опубликовал фото со сборником основного закона.

Солист группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк также творчески подошел к поздравлению и опубликовал снимок прямо из моря. Музыкант держал в руке бокал и пил то ли белое вино, то ли воду.

"Статья 23. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности", - написал он свою любимую статью.

Украинская певица, актриа студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук скромно написала в Instagram: "С днем Конституции, друзья, будьте осознанными и красивыми" и опубликовала селфи.

Еще один шоумен, который собирается сменить профессию и заняться политикой Александр Скичко также опубликовал поздравление в Instagram.

OBOZREVATEL подготовил отдельный материал, в котором собрал лучшие поздравления в стихах и прозе.

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Конституция Украины была принята Верховной Радой через 5 лет после получения независимости. 1996 в 9:20 утра, 315 народных депутатов поддержали законопроект.

В этот день по всей стране проведут официальные торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику гетмана Пилипа Орлика на Аллее лип, памяти выдающихся украинцев и т.д. В городах Украины будут различные праздничные мероприятия: торжественные концерты, фестивали, выставки, патриотические эстафеты.

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