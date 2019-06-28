ГлавнаяНовости
МоваЯзык
СпортLady

/Люди

Не стояли в стороне: селебрити поздравили страну с Днем Конституции

1.4тЧитать материал на украинском

28 июня Украина отмечает День Конституции - 23-ю годовщину принятия главного закона страны.

Украинские звезды не стояли в стороне и также поздравили страну. В частности, шоумен Сергей Притула, который недавно заявил, что пойдет в политику и сломал ногу, прямо с больничной койки опубликовал фото со сборником основного закона.

Новости
"Почему не на заправке?" Зеленский показал, как празднует День Конституции

Солист группы "Авиатор" Дмитрий Тодорюк также творчески подошел к поздравлению и опубликовал снимок прямо из моря. Музыкант держал в руке бокал и пил то ли белое вино, то ли воду.

Новости
Гриценко рассказал, когда День Конституции станет народным праздником

"Статья 23. Каждый человек имеет право на свободное развитие своей личности, если при этом не нарушаются права и свободы других людей, и имеет обязанности перед обществом, в котором обеспечивается свободное и всестороннее развитие его личности", - написал он свою любимую статью.

Украинская певица, актриа студии "Квартал 95" и участница проекта "Женский Квартал" Марта Адамчук скромно написала в Instagram: "С днем Конституции, друзья, будьте осознанными и красивыми" и опубликовала селфи.

Новости
Наша Конституція: поради для влади

Еще один шоумен, который собирается сменить профессию и заняться политикой Александр Скичко также опубликовал поздравление в Instagram.

OBOZREVATEL подготовил отдельный материал, в котором собрал лучшие поздравления в стихах и прозе.

Также можете узнать, как празднуют День Конституции под Киевом в месте, где зарождалась государственность Украины.

Конституция Украины была принята Верховной Радой через 5 лет после получения независимости. 1996 в 9:20 утра, 315 народных депутатов поддержали законопроект.

В этот день по всей стране проведут официальные торжественные мероприятия: возложение цветов к памятнику гетмана Пилипа Орлика на Аллее лип, памяти выдающихся украинцев и т.д. В городах Украины будут различные праздничные мероприятия: торжественные концерты, фестивали, выставки, патриотические эстафеты.

Как живется Лободе и Лорак в России - читай у нас в Instagram!

Персоны
Александр СкичкоСергій ПритулаДмитрий Тодорюк
Место
УкраинаКиев
Поделиться в Facebook
0
Комментарии
8
0
Смешно
2
Интересно
9
Печально
6
Трэш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Блоги / мнения

ads pixel