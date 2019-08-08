"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за своего коллегу и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), возмутила сеть очередным обнаженным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в белом купальнике на яхте, демонстрируя фигуру.

Настя Каменских instagram /kamenskux

"Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия, и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться, и вы даже не заметите, как найдете крутое решение", – написала Каменских.

Настя Каменских в откровенном купальнике instagram /kamenskux

Она добавила, что путешествия с любимым человеком помогают восполниться, вдохновиться и наметить новые цели. Однако поклонники были недовольны таким видом подачи инфомации.

"Уже заманала свои "филейки" фоткать...! Неужели больше нечем брать?! Тело красивое, но таких как ты слишком много, и это уже так приторно", "Не натягивай трусы до шеи", "Тело красивое, но может хватит?! Давай новые хиты", "Что за трусы? В девяностых аэробикой в таких занимались, вы их до головы дотягивайте", "Ну вот сколько можно себя фотать голой", – отреагировали пользователи.

instagram/kamenskux

instagram/kamenskux

instagram/kamenskux

instagram/kamenskux

instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских заинтриговала поклонников новым фото.

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