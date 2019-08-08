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"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

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Украинская певица Настя Каменских (NK), которая недавно вышла замуж за своего коллегу и продюсера Алексея Потапенко (Потапа), возмутила сеть очередным обнаженным фото.

На своей странице в Instagram она опубликовала фото, на котором позирует в белом купальнике на яхте, демонстрируя фигуру.

Настя Каменских

Настя Каменских

instagram /kamenskux

"Очень важно посвящать время себе, остановится на секундочку, выдохнуть. Считаю отдых перезагрузкой, чтобы потом с новыми силами приступить к работе! Вы знали, что большинство идей рождаются, когда мозг находится в состоянии спокойствия, и вы не пытаетесь сию секунду что-нибудь придумать? Главное напитаться новой информацией, вдохновиться, и вы даже не заметите, как найдете крутое решение", – написала Каменских.

Настя Каменских в откровенном купальнике

Настя Каменских в откровенном купальнике

instagram /kamenskux

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Она добавила, что путешествия с любимым человеком помогают восполниться, вдохновиться и наметить новые цели. Однако поклонники были недовольны таким видом подачи инфомации.

"Уже заманала свои "филейки" фоткать...! Неужели больше нечем брать?! Тело красивое, но таких как ты слишком много, и это уже так приторно", "Не натягивай трусы до шеи", "Тело красивое, но может хватит?! Давай новые хиты", "Что за трусы? В девяностых аэробикой в таких занимались, вы их до головы дотягивайте", "Ну вот сколько можно себя фотать голой", – отреагировали пользователи.

"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок
"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок
"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок
"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок
"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок
"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

instagram/kamenskux

"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

instagram/kamenskux

"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

instagram/kamenskux

"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

instagram/kamenskux

"Не натягивай трусы!" Каменских разгромили за пикантный снимок

instagram/kamenskux

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно Каменских заинтриговала поклонников новым фото.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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