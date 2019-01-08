''Не для слабонервных'': экс-''ВИА Гра'' получила серьезную травму. Фото

Бывшая вокалистка знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра", а также обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова получила травму на Новый год из-за бенгальских огней.

Она показала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых видны серьезные ожоги на руках.

"Осторожно, горим. Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в stories, как мне было мучительно больно 1 января, и причиной тому – некачественная пиротехника", – поделилась звезда.

Котова решила напомнить поклонникам про меры предосторожности, чтобы никто не получил подобных травм. В частности, певица посоветовала выбирать настоящие бенгальские огни.

"В нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно, держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не держите все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было. Не забываем о самом элементарном – держим огни у самого основания", – подчеркнула Котова.

Татьяна Котова instagram

Как сообщал OBOZREVATEL, перед празднованием Нового года Котова, не подозревая о будущей травме, поделилась рецептом сладких блюд и напитка из мандаринов.