''Не для слабонервных'': экс-''ВИА Гра'' получила серьезную травму. Фото

Бывшая вокалистка знаменитой женской поп-группы "ВИА Гра", а также обладательница титула "Мисс Россия" Татьяна Котова получила травму на Новый год из-за бенгальских огней.
Она показала на своей странице в Instagram фото и видео, на которых видны серьезные ожоги на руках.
"Осторожно, горим. Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в stories, как мне было мучительно больно 1 января, и причиной тому – некачественная пиротехника", – поделилась звезда.
Котова решила напомнить поклонникам про меры предосторожности, чтобы никто не получил подобных травм. В частности, певица посоветовала выбирать настоящие бенгальские огни.
Осторожно горим🔥 Этот пост не самый красивый и приятный и уж точно не для слабонервных. Многие видели в #stories как мне было мучительно больно 1 января и причиной тому некачественная пиротехника 🧨 Впереди ещё столько новогодних праздников, что я просто обязана напомнить всем нам про меры предосторожности: 🎇Выбирать настоящие бенгальские огни, в нашем случае была цветопламенная свеча ( на видео видно как выглядит упаковка ) Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. 🎇 Соответственно держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не сразу все вместе. 🎇 Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было (но лучше так, чем то, что случилось со мной 👉🏻 листай карусель) 🎇 Не забываем о самом элементарном - держим огни у самого основания. 🎇 Ещё оказалось, что важно замечать знаки и прислушиваться к себе: я положила в чемодан бенгальские огни, а мне на досмотре при вылете сказали их убрать даже из багажа, нельзя провозить-это был первый звоночек, но моя интуиция проспала. У родителей оказались другие опасные огни, которые испортили нам весь праздник, несмотря на доступность в покупке и хороший срок годности 🤨 . Берегите себя и деток ! 🥳 Ну а я думаю вообще никогда не буду держать больше в руках подобные штуки, теперь мои планы на Новый год изменились... #бенгальскиеогни #пиротехника
"В нашем случае была цветопламенная свеча. Эта свеча загорелась и мгновенно сгорела до основания. А я держала 4 штуки в обоих руках. Соответственно, держим по одной штучке в руке, ни в коем случае не держите все вместе. Зажигать только в перчатках, как бы смешно это не было. Не забываем о самом элементарном – держим огни у самого основания", – подчеркнула Котова.
Татьяна Котова
Как сообщал OBOZREVATEL, перед празднованием Нового года Котова, не подозревая о будущей травме, поделилась рецептом сладких блюд и напитка из мандаринов.