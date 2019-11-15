Нашли повешенной: всплыли жуткие подробности о смерти юной дочки миллионера из России в Лондоне

Дочь миллионера из России, мецената и коллекционера Игоря Цуканова Екатерина умерла в Лондоне не от передозировки наркотиками.

Как сообщает The Daily Mail, 17-летнюю девушку на самом деле нашли повешенной в особняке отца всего через восемь дней после выступления в Ковент-Гардене.

Отец после гибели дочери предполагал, что причиной смерти стала комбинация наркотиков под названием "calvin klein". Но вскрытие показало, что в крови девушки не было запрещенных веществ, а обнаружен лишь алкоголь.

По словам полиции, смерть Екатерины не была самоубийством, а стала следствием "несчастного случая".

Екатерина Цуканова Tsinandalifestival.ge

"Мне сказали, что она виделась с психологом в 2018 году из-за стресса вокруг экзаменов, и ранее не пыталась свести счетов с жизнью. Также мне сказали, что она была с друзьями в ту ночь и вернулась домой около 2:30, потом вышла снова, а затем в последний раз была онлайн в 3:21", – сказала коронер доктор Рэдклифф.

По словам эксперта, у Цукановой явно были проблемы с психикой, однако предсмертной записки девушка не оставила.

"Мой вывод – это был несчастный случай. Она предприняла действие, которое имело неожиданные последствия", – констатировала Рэдклифф.

Екатерина Цуканова - названа причина смерти Фото: Facebook

Как сообщал OBOZREVATEL, перед смертью Цуканова дала концерт в Лондоне, а после отправилась на вечеринку с друзьями. Ее обнаружили мертвой возле дома в Кенсингтоне.

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