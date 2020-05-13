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14 мая • обновлено в 16:40
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"Наши на Евровидении": в Украине покажут фильмы о музыкальном конкурсе

2.1т
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15 мая, накануне трансляции шоу - "Евровидение: Европа, зажги свет", в 21:45 на общественном телеканале UA: ПЕРВЫЙ покажут музыкально-развлекательное шоу "Наши на Евровидении".

Лента расскажет о пути Украины на международном песенном конкурсе "Евровидение".

"Наши на Евровидении": в Украине покажут фильмы о музыкальном конкурсе

Ведущий программы "Наши на Евровидении" Тимур Мирошниченко напомнит не только победные выступления Русланы и Джамалы, но и выступления участников от Украины с 2004 до 2018 года.

16 мая, в день трансляции музыкального шоу, в 17:00 покажут финал Евровидения-2016 и победное выступление Джамалы с песней "1944". В 12:45, 16:00 и 21:20 выйдут очередные выпуски программы "О чем поет Европа", в которых расскажут биографии исполнителей и истории появления песен, победивших в нацотборах на Евровидение-2020.

"Наши на Евровидении": в Украине покажут фильмы о музыкальном конкурсе

Ранее OBOZREVATEL сообщал, как выступила группа Go-A на онлайн-концерте Евровидения-2020.

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Автор
Мария Дидык
Тема
Евровидение-2020
Тег
Евровидение
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