Молодая жена Петросяна раскрыла правду о рождении сына

Супруга российского комика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова заявила, что тщательно скрывала свою беременность. Она опровергла слухи о том, что их с артистом сына Вагана выносила и родила суррогатная мама.

Такими подробностями Брухунова поделилась на личной странице в Instagram. Женщина поблагодарила тем поклонников, которые заметили, что она в последнее время носила широкие платья и публиковала прошлогодние фото – однако деликатно об это смолчали. Также Брухунова поделилась трогательным фото малыша.

"Я благодарна карантину. Никто и ничто меня не отвлекало от увлекательного знакомства с новым человеком. Минувшей весной я отправилась в самое долгожданное путешествие, в котором у меня ответственная роль, где отныне и навсегда я – мама! Я благодарна всем, кто заметив мои очень свободные платья, не подал вида и оставлял в зоне комфорта. Тем, кто смекнул, что фото в ленте Instagram годичной давности и на смену снимкам в рост пришли портреты "молочного" плана, не моргнув глазом писали добрые слова на отвлеченные темы. Спасибо всем, кто догадался, но деликатно смолчал. Это было не самое простое для меня время, но, бесконечно счастливое!" – написала Брухунова.

Татьяна также ответила на вопросы подписчиков о том, почему так долго молчала о своем интересном положении.

"Я считаю, что в такой период женщина и ее семья должны находиться в тишине, а не афишировать это положение... Нежелание посвящать посторонних людей в детали личной жизни – не есть обман", – заявила супруга Петросяна.

Кроме того, она ответила на прямой вопрос поклонников о суррогатном материнстве.

"Не верьте всему, что пишут в газетах. Как правило, там 99% вранья. Я слишком молода, чтобы пользоваться теми услугами, о которых вы говорите", – подытожила Брухунова.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российский юморист Евгений Петросян в день своего 75-летия впервые показал маленького сына, которого они с женой Татьяной Брухуновой тщательно скрывали от посторонних глаз.