Скандал с "Мисс Украина-2018": руководство конкурса объявило о наказании за обман

Победительница конкурса "Мисс Украина-2018" 23-летняя Вероника Дидусенко потеряет денежное вознаграждение за победу и лишится возможности представлять Украину на международной арене.

Об этом рассказала в эфире ObozTV исполнительный директор конкурса "Мисс Украина" Виктория Киосе, комментируя скандал с обманом организаторов конкурса.

"Она теряет год работы в комитете "Мисс Украина", теряет возможность представить нашу страну на международной арене, титул и денежный приз для "Мисс Украина-2018" - 30 тыс. грн", - сообщила Киосе.

На вопрос, бросает ли скандал тень на конкурс, Киосе ответила: "Ни в коем случае, мы сразу написали письмо комитету "Мисс мира", они подтвердили, что ждут имени новой "Мисс Украина" и готовы ждать нашего решения. Все будет хорошо, они нас понимают и говорят, что это было справедливое решение".

Исполнительный директор конкурса также прокомментировала слухи о том, что новой "Мисс Украина" автоматически могут признать победительницу "Miss Ukraine International 2018" 23-летнюю Богдану Тарасик.

"Это не так. Будет совещание членов жюри на этой неделе. Они для себя четко поймут, по каким критериям они будут выбирать новую "Мисс Украина". Либо они захотят пересмотреть телеверсию и освежить в памяти моменты, которые были на сцене, когда они всех девушек видели. Или они захотят освежить в памяти все социальные проекты. Мы с ними всеми пообщаемся конкретно… Они скажут, каким образом будут выбирать новую "Мисс", - объяснила Киосе.

Как сообщал OBOZREVATEL, 24 сентября "Мисс Украину-2018" Веронику Дидусенко лишили этого звания и короны, которую она получила всего несколько дней назад. Причиной скандала стали всплывшие подробности из личной жизни девушки. Как оказалось, киевлянка скрыла от организаторов конкурса, что была ранее замужем и родила сына. Согласно правилам конкурса, принимать участием в нем могут лишь девушки, которые не были ранее замужем, и которые не являются матерями.

Дисквалифицированная Вероника Дидусенко заявила, что не согласна с решением оргкомитета. По ее мнению, подобные требования дискриминируют участниц, состоящих в браке или имеющих детей.

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