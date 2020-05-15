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16 мая • обновлено в 03:00
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Минус 45 кг: врач Адель раскрыл секрет ее феноменального похудения

14.2т
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Знаменитой певице Адель за короткий промежуток времени удалось похудеть на 45 килограмм. Оказалось, что важную роль в этом сыграло ментальное здоровье артистки.

По словам личного врача Адель Доминики Фраден-Рид, эксперта по омоложению и ментальному здоровью, певице было бы гораздо труднее похудеть, не начни она заботиться о душевном спокойствии. Стресс, плохое настроение, расстройство сна – все это мешает физической трансформации, даже если сидеть на строгой диете и регулярно заниматься спортом. Об этом сообщает Mirror.

Адель похудеть на 45 килограмм

Адель похудеть на 45 килограмм

"Многие пытаются похудеть, но в итоге ментальное расстройство заставляет их все бросить – и появляется риск набрать еще больший вес. Так что дело не в упражнениях и диетах как таковых. Нужно оценить стресс и сон. Привести в порядок настроение и психическое здоровье. Только тогда можно рекомендовать индивидуальные упражнения и эффективную диету", – рассказала Доминика.

Певица Адель

Певица Адель

Фото: instagram/adele

Певица Адель

Певица Адель

Фото: instagram/living.for.adele

Отмечается, что Адель было непросто восстановить душевное спокойствие. Певица переживает развод с отцом своего шестилетнего сына Саймоном Конекки. По словам инсайдеров, звезда не позаботилась о брачном контракте, поэтому половина ее состояния перейдет экс-супругу.

Адель с сыном

Адель с сыном

Фото: hochu.ua

Как сообщал OBOZREVATEL, в 2017 году Адель попала в тройку самых высокооплачиваемых певиц, с тех пор она остается одним из наиболее востребованных музыкантов мира. А в 2019 году появились слухи, что Адель намерена покинуть сцену и посвятить свое время ребенку.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Адель
Теги
шоу-бизнес шоу
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