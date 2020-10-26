Михалок отказался выступать в Беларуси из-за "преступного режима Лукашенко"

Бывший лидер группы "Ляпис Трубецкой", основатель проекта BRUTTO Сергей Михалок заявил, что не будет выступать в Беларуси до полной смены "преступного режима" Александра Лукашенко. Он также призвал все мировое сообщество отказаться от любых контактов с "преступной хунтой".

Об этом артист сообщил на личной странице в Instagram, отметив, что вместе со своими коллективами BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz присоединяется к всебелорусской забастовке и "народному ультиматуму".

"BRUTTO NOSTRA присоединяется к всебелорусской забастовке и народному ультиматуму. Все наши коллективы – BRUTTO, ЛЯПИС-98, DREZDEN, КУЛЬТУРА и The Superbullz не будут выступать в Беларуси до полной смены преступного режима! Мы не признаем легитимность Александра Лукашенко и призываем все мировое сообщество отказаться от любых контактов с преступной хунтой. Мы резко осуждаем действия карателей и требуем наказания по каждому эпизоду геноцида против собственного народа. Мы настаиваем на освобождении всех политзаключенных и проведении новых свободных выборов в Беларуси!" – заявил он.

Напомним, что 25 октября истек срок ультиматума, который Светлана Тихановская ранее предъявила белорусским властям. В нем говорилось, что если до этой даты Александр Лукашенко не заявит об уходе в отставку, полностью не прекратит насилие на улицах и не освободит всех заключенных, "вся страна мирно выйдет на улицы". 26 октября в стране начались протесты рабочих.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Михалок на своей странице в Instagram поделился фрагментом клипа BRUTTO на песню на белорусском языке "Родны край". Так он показал свою солидарность с участниками протестов в Беларуси, которые борются за демократию.