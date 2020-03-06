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6 марта • обновлено в 15:15
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Michelle Andrade поделилась личной историей о переезде в Украину: чувствовала себя чужой

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Украино-боливийская певица Michelle Andrade поделилась личной историей о переезде в Украину по случаю релиза новой песни PROUD.

Также артистка запустила в соцсетях марафон, в рамках которого призвала подписчиков делиться своими вдохновляющими историями. Об этом она написала на личной странице в Instagram (лирик-видео смотрите в конце новости).

Историей своей личной трансформации певица поделилась в новой песне PROUD: от детского фото на обложке до lifestyle-видео, рассказывающего о пути артистки и принятии себя. Переехав из Боливии в Украину в подростковом возрасте, Мишель столкнулась с проблемами, близкими всем иностранцам.

Michelle Andrade

Michelle Andrade

Пресс-служба

"Когда в 13 лет я переехала из Боливии в Украину, я чувствовала себя чужой, потому что не знала язык, говорила с акцентом, писала с ошибками, многого не понимала, стеснялась об этом говорить и боялась заявлять о себе. И сейчас я учусь принимать свои недостатки, открываться миру, экспериментирую в творчестве, ищу себя", – поделилась Мишель.

Музыкально-социальный месседж "Гордись тем, кто ты есть. I’m PROUD!" Michelle Andrade адресовала каждому, независимо от гендера, цвета кожи, физических возможностей, сексуальной ориентации и прочего.

Michelle Andrade в детстве

Michelle Andrade в детстве

Пресс-служба

"Только вера в себя и поддержка моих любимых людей и команды помогает мне гордиться собой каждый день! Я знаю, что среди вас есть люди с похожими историями и я хочу поддержать вас и быть рядом", – подчеркнула Michelle Andrade.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее украинская телеведущая Леся Никитюк презентовала свою первую песню. Так, дебютный трек называется "Ямы". Композиция является саундреком к шоу "Le Маршрутка".

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Автор
Ева Романова
Персона
Мишель Андраде (Michelle Andrade)
Теги
шоу шоу-бизнес
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