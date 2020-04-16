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16 апреля • обновлено в 17:57
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"Массовое беснование": легендарный украинский комик призвал ходить в церковь во время коронавируса

3.4т
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Известный украинский актер, музыкант и художник Георгий Делиев высказался о том, что несмотря на пандемию коронавируса людям следует ходить в церковь. Кроме того, он призвал не закрывать храмы на карантин.

Об этом артист сообщил на своей странице в социальной сети Facebook.

Легендарный украинский комик призвал ходить в церковь во время коронавируса

facebook.com/georgiy.deliev

"Не перестаю удивляться, насколько глубоко люди могут впадать в коллективное безумие. Бояться болезни, но совершенно не бояться своей ответственности перед Богом? Какой то бред. Массовое беснование особенно проявляется в период Страстной недели. Ну если вера слаба, стоит хотя бы включить мозг и логику. Уже научно доказано тысячи раз, что именно страх болезни и приглашает эту самую болезнь в собственный организм. И вовсе не обязательно, что именно коронованный вирус", - написал комик.

Легендарный украинский комик призвал ходить в церковь во время коронавируса

facebook.com/georgiy.deliev

"А вообще-то следует не забывать, что все мы рано или поздно покинем этот мир. А вот, что там нас ждет? Здесь как раз важна собственная ответственность перед Богом! Никакая отмазка, типа: я делал то, что все., а мне так сказали., а все так поступали, - не сработает. Итак, поскольку так много антихристианских призывов закрыть церковь Христову, не посещать церковь Христову, не совершать литургию и других таинств и т д. Я призываю не закрывать церковь Христову, посещать все богослужения", - добавил артист.

Легендарный украинский комик призвал ходить в церковь во время коронавируса

facebook.com/georgiy.deliev

Он добавил, что сам посещал церковь и даже причащался.

"Лично я исповедовался, причащался полным чином, маслособоровался, не избегал церковных ритуалов. Вообщем, старался оставаться христианином, точно так же, как и в предыдущие годы", - написал Делиев.

Как ранее писал OBOZREVATEL, Делиев заявил, что публичная поддержка артистами аннексии Россией Крыма – это провокация.

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Автор
Мария Дидык
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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Levitsky Valery
Levitsky Valery
Всех этих м у даков от РПЦ МП нужно в принудительном порядке в качестве наказания за распространение заразы и опасность для людей, на месяц отправлять в больницы для обслуживания больных короновирусной инфекцией. Защитных средств НЕ ДАВАТЬ !!! Пусть их Господь защищает. Тех же из них кто заболеет отправлять в церки и монастыри РПЦ МП. Там попы московсие их Божьим словом вылечат
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Селезнев Вадим
Селезнев Вадим
....Оно конечно старость не радость..и в церковь тянет. .и попёрдываеш на ходу...
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Pollak John
Pollak John
ну и кто тебя умным назовёт ? Бог в душЕ , а не в церкви , где восседают церковные бизнесмены , не имеющие с богом ничего общего . Скорее с сатаной
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