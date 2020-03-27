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27 марта • обновлено в 15:20
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Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию

6.3т
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Украинскую певицу Maruv затравили в сети после ее сообщения о том, что она застряла в Москве и не может вернуться в Украину.

Так, на своей странице в Instagram артистка заявила, что после того, как она опубликовала видео в stories с жалобой на украинское посольство, на нее посыпались оскорбления и негативные комментарии.

Maruv

Maruv

naviny.by

"Я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Люди, которые пишут все это го*но, неужели вы считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? В какую страну и куда ехать на заработки –это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать это нормально!", – написала Maruv.

Кроме того, певица прикрепила скриншоты с сообщениями, которые ей писали пользователи.

"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию

Примечательно, что и в других соцсетях на Maruv обрушилась волна критики.

"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию
"Ты – мусор! Сдохни": Maruv затравили в сети из-за поездки в Россию

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Костромичева не может вернуться в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах.

Как там дела у Насти с Потапом - читайте у нас в Instagram!

Автор
Анна Михно
Персона
MARUV
Место
Украина
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Макаренко Виалетта
Макаренко Виалетта
Да она только рада будет остаться в России, чем возвращаться в самую нищую в мире страну. Умница девочка!
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Гоша Злой
Гоша Злой
почти все правильно написали... не понимаю какие у такого *талантища* могут быть претензии к консульству? нарубила денег, бери такси и дуй на машине - всего 900 км до Киева.... но жабище же давит. жлобом была - им же и останется...
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Петров Сергей
Петров Сергей
В Украине уважаемые люди - это чистильщики итальянских унитазов, ненька вас ждет, гордые покорители Европы. Таковы вот реалии..
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