Украинскую певицу Maruv затравили в сети после ее сообщения о том, что она застряла в Москве и не может вернуться в Украину.

Так, на своей странице в Instagram артистка заявила, что после того, как она опубликовала видео в stories с жалобой на украинское посольство, на нее посыпались оскорбления и негативные комментарии.

Maruv naviny.by

"Я хочу написать о хэйте, шэйминге и буллинге, с которым я часто сталкиваюсь. Почему вы считаете, что ваша позиция – единственная правильная, а все, кто думают не так, являются людьми второго сорта? Люди, которые пишут все это го*но, неужели вы считаете, что у вас больше прав, чем у остальных, кто думает иначе? В какую страну и куда ехать на заработки –это личное дело каждого, потому что каждый ищет свое место под солнцем, и это место может быть где угодно! За это нельзя осуждать – это нормально!", – написала Maruv.

Кроме того, певица прикрепила скриншоты с сообщениями, которые ей писали пользователи.

Примечательно, что и в других соцсетях на Maruv обрушилась волна критики.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Костромичева не может вернуться в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах.

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