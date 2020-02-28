Maruv взволновала поклонников откровенным фото в боди

Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди и шубе. Свой образ Корсун дополнила черной шляпой и ярким макияжем.

Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном боди Фото: instagram/maruvofficial

"Скоро все киски будут танцевать с Maruv и Boosin", – подписала публикацию певица.

Отметим, что подписчики Анны оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv продемонстрировала "пятую точку" Фото: instagram/maruvofficial

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Соблазнительная Maruv Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пикантной фотосессии Фото: instagram/maruvofficial

Maruv засветила пышную грудь Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

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