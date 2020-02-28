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28 февраля • обновлено в 14:35
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Maruv взволновала поклонников откровенным фото в боди

3.1т
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Скандальная украинская певица MARUV (Анна Корсун) поделилась с поклонниками откровенным фото.

Соответствующий снимок звезда опубликовала на своей странице в Instagram. На нем она позировала в черном боди и шубе. Свой образ Корсун дополнила черной шляпой и ярким макияжем.

Maruv

Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в откровенном боди

Maruv в откровенном боди

Фото: instagram/maruvofficial

"Скоро все киски будут танцевать с Maruv и Boosin", – подписала публикацию певица.

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Отметим, что подписчики Анны оценили ее смелое фото и засыпали восторженными комментариями.

Maruv взволновала поклонников откровенным фото в боди
Maruv взволновала поклонников откровенным фото в боди
Maruv взволновала поклонников откровенным фото в боди
Maruv взволновала поклонников откровенным фото в боди

Предлагаем посмотреть и на другие откровенные фото Анны Корсун, которыми она удивляла поклонников в сети в последнее время.

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Maruv продемонстрировала "пятую точку"

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv сексуально позирует на камеру

Maruv сексуально позирует на камеру

Фото: instagram/maruvofficial

Соблазнительная Maruv

Соблазнительная Maruv

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv в пикантной фотосессии

Maruv в пикантной фотосессии

Фото: instagram/maruvofficial

Maruv засветила пышную грудь

Maruv засветила пышную грудь

Фото: instagram/maruvofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее певица MARUV удивила поклонников странным образом. Она показала снимок, на котором позировала в латексном костюме.

С кем спят наши звезды - читай у нас в Instagram.

Автор
Кристина Долматова
Персона
MARUV
Место
Украина
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kiy Valeriy
kiy Valeriy
пісні закінчилися осталось тільки на панель до лорак на московію
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