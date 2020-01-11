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11 января • обновлено в 20:01
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В Киеве ограбили певицу MARUV: первые детали

9.9т
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В Киеве в субботу, 11 января, ограбили авто певицы MARUV (Анны Корсун).

Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram в формате сторис (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).

Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.

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MARUV

MARUV

telegid.com

Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.

"Может вы видели, куда люди убежали? Потому что там были мои документы все", – сказала она.

В Киеве ограбили певицу MARUV: первые детали

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV стала одной из знаменитостей, которые кардинально сменили имидж в 2019 году. При этом она не дает о себе забыть, постоянно эпатируя и удивляя публику.

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Читайте все новости по теме "Новости Киева и Киевской области " на OBOZREVATEL.

Автор
Богдана Васильченко
Тема
Новости Киева и Киевской области
Персона
MARUV
Место
Украина Киев
Теги
шоу-бизнес видео
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Комментарии
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Комментарии на сайте не модерированы
Ицык Лечица
Ицык Лечица
Эта проститутка, шо свой сапог облизывает - "ПЕВИЦА"?
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Тарас Бор
Тарас Бор
Ицык Лечица,а Вы,женщина,я так понимаю,бабушка на лавочке у подъезда.
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0
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Пох
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Червоний Данило
Червоний Данило
вот так тебе сучка крашенная пророссийская и надо! это тебе за твой гонор и двуличие!
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Червоний Данило
Червоний Данило
Великий Кормчий, ну и твои так же. не переживай. все сделают по тихому.
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Великий Кормчий
Великий Кормчий
Червоний Данило, дурачок с игрушечным автоматиком, твоя сестра, жинка или мамка следующие))))))
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