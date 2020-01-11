В Киеве ограбили певицу MARUV: первые детали

В Киеве в субботу, 11 января, ограбили авто певицы MARUV (Анны Корсун).
Об этом артистка сообщила на своей странице в Instagram в формате сторис (чтобы посмотреть видео, поскролльте новость вниз).
Инцидент произошел на Богдана Хмельницкого, 42. Неизвестные забрали черную сумку с документами, личными вещами и деньгами девушки.
MARUV
telegid.com
Певица попросила подписчиков помочь найти воров, а также поделилась фотографией украденной сумки.
"Может вы видели, куда люди убежали? Потому что там были мои документы все", – сказала она.
Скриншот
Как сообщал OBOZREVATEL, MARUV стала одной из знаменитостей, которые кардинально сменили имидж в 2019 году. При этом она не дает о себе забыть, постоянно эпатируя и удивляя публику.
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