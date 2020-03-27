Maruv не может вернуться в Украину из Москвы: певица разразилась гневом в сети

Украинская певица Maruv (Анна Корсун) заявила, что не может вернуться в Украину из России.

На своей странице в Instagram артистка записала гневные stories, в которых разразилась гневом в адрес украинского консульства.

Maruv Instagram @maruvofficial

"Я просто в шоке. Я сейчас дозванивалась в консульство украинское, чтобы мне объяснили, как мне добраться домой. И какие варианты есть. И это просто самое невежественное консульство. Девушка-оператор просто психованная. И второй раз, когда я перезваниваю, чтобы получить информацию, она просто скидывает. Даже не берут трубку. Не могут объяснить, что к чему, когда ты говоришь, что по объективным причинам не могла уехать раньше и попасть домой. Они говорят одну заученную фразу: "Тот, кто хотел выехать, уже выехал". Так не поступают. Почему в других странах за своих граждан стоят, а в нашей просто ж*пу вытирают?", – говорит певица.

Maruv Instagram @maruvofficial

"Более того – это похоже на предвзятое отношение к гражданам Украины, которые сейчас находятся в России. У меня такой же паспорт, как у вас. Такие права, гарантированные мне Конституцией", – добавила артистка.

Maruv Instagram @maruvofficial

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Алла Костромичева не может вернуться в Украину из Германии из-за карантина и чрезвычайного положения, которое ввели в этих странах.

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