"Люди умирают, когда мы ЧМ проводим": любимый актер Путина призвал всех "валить" из России

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех "валить" из России.

Так актер отреагировал на инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью, пишет российский телеканал "360".

Алексей Панин

Панин заявил, что такой закон никогда не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.

"Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме. Мне не интересно, что происходит в этой стране", — сказал актер.

По его словам, "в этой стране никогда ничего не изменится". При этом он добавил, что его больше волнует, что в России "люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим".

Напоследок Панин дал совет россиянам: "Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин выразил сомнения в интеллектуальных способностях половины населения России.