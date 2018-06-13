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"Люди умирают, когда мы ЧМ проводим": любимый актер Путина призвал всех "валить" из России

9.9тЧитать новость на украинском

Скандально известный российский актер Алексей Панин, который называет себя "любимым актером Путина", призвал всех "валить" из России.

Так актер отреагировал на инициативу лидера ЛДПР Владимира Жириновского, предложившего при споре родителей за право опеки передавать ребенка в другую семью, пишет российский телеканал "360".

Алексей Панин

Панин заявил, что такой закон никогда не примут, и подчеркнул, что его не интересует ничего из происходящего в России.

"Мне не интересно, что говорит Жириновский. Не интересно, что происходит в Госдуме. Мне не интересно, что происходит в этой стране", — сказал актер.

По его словам, "в этой стране никогда ничего не изменится". При этом он добавил, что его больше волнует, что в России "люди умирают, когда мы чемпионаты мира проводим".

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Напоследок Панин дал совет россиянам: "Если они хотят хоть чуть-чуть пожить как люди, пускай продают все, что у них есть, и валят из этой страны".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Панин выразил сомнения в интеллектуальных способностях половины населения России.

Читайте все новости по теме "ЧМ-2018" на Обозревателе.

Тема
ЧМ-2018
Персоны
Алексей ПанинВладимир Жириновский
Место
Россия
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Ivan Rus
Ivan Rus
Желаю Панину свалить в процветающую украину
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Ivan Rus
Ivan Rus
С куя ли Панин назван любимым? Кастрюлькины фантазии. Панин со своей женой судится из за ребёнка - вот пусть сам валит
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