"Любовь моя!" Богомолов написал романтичное признание Собчак

Константин Богомолов открыто признался в любви журналистке Ксении Собчак, с которой перестал скрывать отношения.

В своем аккаунте в Instagram он похвастался правительственной телеграммой, в которой говорилось, что он назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а под постом коротко обменялся сообщениями с телеведущей.

"Принимаем поздравления, но главное — работаем / готовимся. Это будет ("палец вверх“)", — написал он.

Собчак и Богомолов "КП"

В ответ под постом Собчак написала, что "вообще-то этот символ означает знак телеканала "Супер". А как известно, она теперь является его генеральным продюсером. "Любовь моя, все в семью, все в дом", — нежно и в шуточной форме ответил ей Богомолов.

Поклонники оценили их переписку. В частности, в комментариях написали, что у них отличное чувство юмора, и что они очень милые.

"Ну вот у Вас классное ЧЮ! Ну классное", "Вы такие милые", "Вечно у Собчак лучшие мужчины Москвы", "Вот что значит удачно жениться", – отреагировали в сети.

Напомним, Собчак будет вести развлекательное политическое шоу на главном пропагандистском телеСМИ России — Первый канал. Передача будет выходить в прайм-тайм, стартовые эфиры выйдут уже в новом телевизионном сезоне с сентября.

Как сообщал OBOZREVATEL:

Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!