"Любовь моя!" Богомолов написал романтичное признание Собчак

Константин Богомолов открыто признался в любви журналистке Ксении Собчак, с которой перестал скрывать отношения.
В своем аккаунте в Instagram он похвастался правительственной телеграммой, в которой говорилось, что он назначен художественным руководителем Театра на Малой Бронной, а под постом коротко обменялся сообщениями с телеведущей.
"Принимаем поздравления, но главное — работаем / готовимся. Это будет ("палец вверх“)", — написал он.
Собчак и Богомолов
"КП"
В ответ под постом Собчак написала, что "вообще-то этот символ означает знак телеканала "Супер". А как известно, она теперь является его генеральным продюсером. "Любовь моя, все в семью, все в дом", — нежно и в шуточной форме ответил ей Богомолов.
Поклонники оценили их переписку. В частности, в комментариях написали, что у них отличное чувство юмора, и что они очень милые.
"Ну вот у Вас классное ЧЮ! Ну классное", "Вы такие милые", "Вечно у Собчак лучшие мужчины Москвы", "Вот что значит удачно жениться", – отреагировали в сети.
Напомним, Собчак будет вести развлекательное политическое шоу на главном пропагандистском телеСМИ России — Первый канал. Передача будет выходить в прайм-тайм, стартовые эфиры выйдут уже в новом телевизионном сезоне с сентября.
Как сообщал OBOZREVATEL:
В конце 2018-го появилась информация, что Собчак закрутила роман с Богомоловым.
21 января ее супруг Максим Виторган избил Богомолова из-за подозрений в романе с его женой, из-за чего началась шумиха в прессе.
Позже появились подробности драки. Сообщалось, что Виторган был пьяным.
6 марта Ксению заметили с Богомоловым в аэропорту и уже в тот же вечер они мило поцеловались в щечку на официальном мероприятии.
После этого экс-супруги написали одинаковые тексты о том, что они давно не живут вместе. Ксения дала несколько интервью, где рассказала о прекрасных отношениях с Максимом.
Подпишись на наш Telegram. Присылаем лишь "горящие" новости!