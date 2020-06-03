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3 июня • обновлено в 17:33
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"Лысая" Лолита напугала поклонников образом в новом видео

2.3т
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Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская представила в сети тизер клипа на новую песню "Кислород".

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В нем можно увидеть лысую куклу Лолиты в "разобранном" виде, которая была помещена в коробку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская

Лолита Милявская

Фото: popcornnews.ru

Лолита презентовала песню "Кислород"

Лолита презентовала песню "Кислород"

Скриншот с видео

Отметим, что подписчиков очень напугал такой образ Лолиты, несмотря на то, что сама песня им понравилась.

"Песня классная, но смотреть жутко", "Я аж испугалась, когда внезапно увидела", "Образ пугающий, поэтому клип оцениваю в 2 балла. К песне вопросов нет", "О, как я испугалась. Песню можно слушать, но смотреть это", – написали люди.

"Лысая" Лолита напугала поклонников образом в новом видео
"Лысая" Лолита напугала поклонников образом в новом видео
"Лысая" Лолита напугала поклонников образом в новом видео
"Лысая" Лолита напугала поклонников образом в новом видео

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, как жила в Москве после переезда из Киева.

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Автор
Кристина Долматова
Персона
Лолита Милявская
Место
Россия
Теги
Новости России шоу-бизнес шоу
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