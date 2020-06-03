"Лысая" Лолита напугала поклонников образом в новом видео

Российская певица украинского происхождения Лолита Милявская представила в сети тизер клипа на новую песню "Кислород".

Соответствующее видео артистка опубликовала на своей странице в Instagram. В нем можно увидеть лысую куклу Лолиты в "разобранном" виде, которая была помещена в коробку (чтобы просмотреть, доскролльте новость до конца).

Лолита Милявская Фото: popcornnews.ru

Лолита презентовала песню "Кислород" Скриншот с видео

Отметим, что подписчиков очень напугал такой образ Лолиты, несмотря на то, что сама песня им понравилась.

"Песня классная, но смотреть жутко", "Я аж испугалась, когда внезапно увидела", "Образ пугающий, поэтому клип оцениваю в 2 балла. К песне вопросов нет", "О, как я испугалась. Песню можно слушать, но смотреть это", – написали люди.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская певица украинского происхождения Лолита Милявская рассказала, как жила в Москве после переезда из Киева.

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