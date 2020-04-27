Лишили звания "Женщина года" и затравили в сети: все подробности громкого сканадала с Тодоренко

Украинская певица и ведущая Регина Тодоренко, которая живет и работает в России, попала в громкий скандал из-за пренебрежительных высказываний на тему домашнего насилия.

Так, звезда ранее оправдала насилие в семье и заявила, что жертвы виноваты в этом сами. Однако после лишения звания "Женщина года" и общественного резонанса Тодоренко поспешила публично извинится за свои слова. О том, как начался скандал, какая была реакция звезд и как он повлиял на репутацию знаменитости – подробнее читайте в материале OBOZREVATEL.

Регина Тодоренко попала в скандал из-за высказывания о домашнем насилие Фото: instagram/reginatodorenko

Все началось с того, что в прямом эфире издания Peopletalk Тодоренко нелестно отозвалась об актрисе Агате Муцениеце, которая ушла от своего мужа Павла Прилучного после громкого скандала. Затем телеведущая высказалась о жертвах домашнего насилия, сравнив их с психически больными людьми.

"Надо быть психически больным человеком, который берет камеру и говорит: "Боже, мой муж меня бьет!" Твой муж тебя бьет, а почему, ты не задумывалась? А что ты сделала для того, чтобы он тебя не бил? Что ты сделала для того, чтобы он тебя ударил?" – заявляла Тодоренко.

Регина Тодоренко попала в громкий скандал Фото: instagram/reginatodorenko

После этого Регина дала еще одно интервью журналу Glamour, где также была поднята тема домашнего насилия.

"Психологи доказали, что женщине, к которой применено насилие, нравится быть жертвой. Она хочет быть спасительницей: мужчина ее избил, когда был пьяным, а она ему с утра и рассол принесет, и супчик. В случае с семейным насилием просто не нужно выбирать такого мужчину. И терпеть все 10 лет тоже не нужно", – говорила Тодоренко, вызвав еще больший шквал негодования в сети.

Регина Тодоренко Фото: instagram/reginatodorenko

Стоит отметить, что подписчики журнала Glamour попросили лишить телеведущую звания "Женщина года", которое она получила в 2019 году. Редакция согласилась на такой шаг. Также компания PepsiCo приостановила рекламу с участием Регины.

Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" Фото: instagram/glamour_russia

После этого Тодоренко обратилась к поклонникам, опубликовав на своей странице в Instagram пост с извинениями. Она отметила, что выступает против любых форм насилия.

"Я против домашнего насилия и против любого насилия в целом. Считаю, что нет такого понятия, как "заслужить насилие". Очень хочу донести мысль о том, что в наших руках, в наших силах остановить насилие и вообще не давать возможности ему случиться", – написала она.

Регина Тодоренко извинилась за слова о домашнем насилии Фото: instagram/reginatodorenko

Знаменитости Анна Седокова, Рита Дакота и другие пристыдили Тодоренко за слова о домашнем насилии. Однако несмотря на негативную реакцию многих звезд, нашлись и те, кто встал на ее защиту. Так, по словам актрисы Настасьи Самбурской, на Регину "накинулись" лишь за то, что она высказала свою точку зрения, и подобная травля недопустима. Самбурская поддержала телеведущую, заявив, что женщины нередко "пилят" мужчин, из-за чего последние не выдерживают и срываются.

Настасья Самбурская поддержала Тодоренко

В защиту Тодоренко высказалась и Ксения Собчак. По мнению телеведущей, даже публичный человек имеет право на ошибку, а травли не заслуживает никто.

"Регина Тодоренко уже сто раз извинилась за свои слова, но этого мало. Ведь вопрос не в словах, не правда ли? А в том, что нет большего удовольствия для толпы, чем уничтожить очередную знаменитость. Я против домашнего насилия и рассуждений в духе "она сама виновата", но я также против "диктатуры толерантности", – сказала она.

В защиту Тодоренко высказалась и Ксения Собчак

Также поддержал Регину и ее муж, певец Влад Топалов. Он заявил, что она уже "достаточно настрадалась и наплакалась". И потребовал, чтобы все оставили ее в покое. Позже артист принялся грубо отвечать фанатам в сети на их нелестные комментарии.

Влад Топалов и Регина Тодоренко с сыном Фото: instagram/vladtopalovofficial

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее российская актриса Агата Муцениеце заявила, что ее муж Павел Прилучный избил ее и выгнал вместе с детьми из дома.

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