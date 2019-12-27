Линдеманн изменил Лободе

Певец, лидер группы Rammstein Тилль Линдеманн, у которого нашумевший роман со Светланой Лободой и общий с ней ребенок, изменил ей.

Вечером 26 декабря Линдеманн представил свой новый клип, где, в частности, целует (лижет и чуть ли не сосет) грудь другой женщины – явно не Лободы.

"Я знал много красивых дам в этом прекрасном, огромном мире. И на всех основаниях можно сказать, что я был настоящим бабником", - поет он в песне, перевод которой представлен на ресурсе lyrsense.

"Ах! Как охотно я целовал женщин, но не всегда в уста. Я всегда хотел знать, каково это, и целовал разные губы", - добавляет он.

Кроме того, в песне говорится также и об изнасилованиях женщин.

"Я просто заключал их в объятия, и некоторые тихо выдыхали: "Нет". Но я не знал пощады. в конце концов об этом жалеть должны они", - поет Линдеманн.

В клипе много откровенных сексуальных сцен, а также сцен насилия.

Стоит отметить, что Лобода до этого снялась в клипе с Линдеманном. Там его персонаж, кстати, по сюжету, попытался изнасиловать героиню Лободы. В новый же клип Линдеманн Лободу почему-то не позвал. Измена?

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