Лидер 'Бумбокс' Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом

Украинский певец, фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк заразился коронавирусом.

О болезни 40-летний музыкант 8 октября сообщил на своей странице в Facebook.

Хлывнюк успокоил фанатов и рассказал о своем самочувствии.

"Друзья, к сожалению я заболел COVID-19. Чувствую себя как при сильной простуде. Не волнуйтесь, пожалуйста, и берегите себя", – написал лидер "Бумбокс".

Как сообщал OBOZREVATEL ранее, фронтмен популярной группы "Бумбокс" Андрей Хлывнюк высказал мнение, что Крым обязательно вернется в состав Украины. Главное, по его словам – сосредоточиться на том, чтобы эта тема не пропала с мировой повестки дня.