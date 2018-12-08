Лев Лещенко экстренно госпитализирован

В Москве экстренно госпитализирован российский певец, народный артист РСФСР Лев Лещенко. 76-летнего артиста отвезли в больницу вечером 8 декабря.

Лев Лещенко должен был принять участие в финале Всероссийского конкурса "На Благо Мира", однако за кулисами ему стало плохо, передает Стархит.

По информации издания, пока неизвестно, что именно стало причиной проблем со здоровьем артиста.

Четыре года назад Лещенко тоже стало плохо на сцене. Тогда он обратился в одну из израильских клиник, где ему диагностировали межпозвоночную грыжу шейного отдела и сделали операцию. Артисту удалили грыжу, а в область шейного отдела вставили имплант.

Лев Лещенко РИА Новости

Как сообщал OBOZREVATEL, в ноябре Народной артистке России Татьяне Васильевой в метро защемило голову, ее госпитализировали. Позже актриса опубликовала видео в своем Instagram, где рассказала подробности адской поездки, а также показала гематомы.

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