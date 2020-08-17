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Кукла Аннабель "сбежала" из музея в США, в сети – паника: что произошло

Елена Кордунова
Елена Кордунова
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В сети возник переполох из-за мистической куклы Аннабель

В сети возник переполох из-за мистической куклы Аннабель . Коллаж

В сети возник переполох из-за известной героини фильмов ужасов, мистической куклы Аннабель – многие пользователи решили, что игрушка "ожила" и охотится за ними.

Причиной послужило интервью британской актрисы Аннабель Уоллис, которое напечатало издание The Hollywood Reporter. О том, что произошло на самом деле и почему возникла такая реакция в сети, пишет Мedialeaks (смотрите также видео в конце новости).

Так, 13 августа в зарубежных СМИ начали распространять новость о том, что кукла Аннабель пропала из витрины музея, где хранилась долгие годы. На следующий день, 14 августа, в сети появилось опровержение новости о "побеге" куклы. Оказалось, что в тот день вышло интервью с британской актрисой Аннабель Уоллис, с которого и началась интернет-паника.

В сети возник ажиотаж из-за "побега" куклы Аннабель из музея

В сети возник ажиотаж из-за "побега" куклы Аннабель из музея Twitter

"Попридержите моих долбанных коней, где сейчас Аннабель? Сбежала? Как живая? Что за фигня!" – реагировали пользователи.

Пользователи сети подумали, что страшная кукла Аннабель "ожила"

Пользователи сети подумали, что страшная кукла Аннабель "ожила" Twitter

Кукла Аннабель якобы пропала из музея

Кукла Аннабель якобы пропала из музея Twitter

Артистка рассказала журналистам, как принимала участие в съемках фильма "Мумия" с Томом Крузом и часто бегала с ним наперегонки. Позже интервью с Уоллис перепечатали китайские СМИ, однако они не справились с переводом текста из английского языка. В итоге в заголовки попала фраза "Аннабель сбежала". Именно это посеяло панику среди впечатлительных пользователей соцсетей.

Актриса Аннабель Уоллис

Актриса Аннабель Уоллис

Несмотря на то, что новость была опровергнута в короткие сроки, любители хоррора продолжили публиковать сообщения в Twitter.

"Аннабель думает, кого убить первым, прочитав о себе все шутки", – отмечали они.

Любители фильмов ужасов продолжили шутки об Аннабель

Любители фильмов ужасов продолжили шутки об Аннабель Twitter

Любители фильмов ужасов продолжили шутить об Аннабель

Любители фильмов ужасов продолжили шутить об Аннабель Twitter

Что известно о кукле Аннабель

Аннабель – кукла и персонаж нью-йоркской легенды, которая гласит, что игрушка одержима духом ее первой хозяйки. В 1970-х годах американская студентка по имени Донна получила куклу в подарок от матери, а та, в свою очередь, купила ее в магазине "секонд-хенд". Спустя некоторое время девушка начала замечать, что игрушка якобы самостоятельно перемещается по дому, открывает и закрывает окна и двери в комнате и истекает кровью. Донна также начала находить в своем доме записки с просьбами о помощи.

Кукла Аннабель в современных фильмах

Кукла Аннабель в современных фильмах FatCatSlim.ru

После изучения истории куклы, Донна сделала вывод, что игрушка одержима духом своей покойной владелицы, 7-летней Аннабель Хиггинс. Она умерла при загадочных обстоятельствах на том месте, где позже построили дом, в котором жила Донна.

Как выглядит кукла Аннабель

Как выглядит кукла Аннабель Fandom

Вскоре кукла Аннабель якобы напала на друга Донны, после чего девушка решила отдать игрушку для изгнания духа известным исследователям паранормальных явлений Эду и Лоррейн Уорренам. Они, в свою очередь, пришли к выводу, что кукла одержима демоном, и обратились к священнику за проведением экзорцизма. Позже исследователи забрали куклу себе и выставили ее в своем музее в Коннектикуте, США.

Эд и Лоррейн Уоррены

Эд и Лоррейн Уоррены Яндекс. Дзен

Лоррейн Уоренн и кукла Аннабель

Лоррейн Уоренн и кукла Аннабель Мedialeaks

Аннабель до сих пор хранится в "Музее оккультизма Уорренов" – игрушка стоит в витрине и защищена от любых контактов, рядом установлена табличка "Внимание: открывать категорически запрещается".

Кукла Аннабель в музее в США

Кукла Аннабель в музее в США Яндекс. Дзен

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель"

Кадр из фильма "Проклятие Аннабель" Яндекс. Дзен

Уоррены также утверждали, что кукла продолжает проявлять паранормальную активность. На образе куклы Аннабель были созданы ряд книг и фильмов ужасов.

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