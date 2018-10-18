Кто сможет восстановить Донбасс? Украинский режиссер предложил неожиданное решение

Донбасс Украине не восстановить без помощи "третьей стороны". Миссию эту стоит возложить на представителей международных организаций или Европейского союза.

Таким мнением в интервью "Украинской правде" поделился Сергей Лозница, режиссер художественной картины "Донбасс", которая поборется в 2019 году за премию "Оскар" в США.

Сергей Лозница Фото: nv.ua

"Точно – не Украина, и уж тем более не Россия. Это могут быть представители международных организаций или Европейского союза. Восстановлением Донбасса, обустройством общественной жизни, то есть, сугубо, бюрократическими обязанностями, должны заниматься люди, которые не имеют отношения к этому конфликту", - отметил Лозница.

"Если же этот контроль возьмет на себя украинская власть, то со стороны местного населения, вполне вероятно, будет серьезное сопротивление, потому что есть проблема идеологической окраски", - пояснил он.

Тем не менее, первым шагом к восстановлению региона режиссер считает необходимость четко разделить границы Украины и России.

"Для начала необходимо поставить украинских пограничников на границу Украины с Россией на Донбассе, чтоб отсечь эту территорию от транзита из РФ. А дальше заниматься восстановлением региона на всех уровнях", - указал Лозница.

Напомним, картина Сергея Лозницы "Донбасс" поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Тем временем в сети доступен к просмотру официальный трейлер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский фильм признали лучшим на международном фестивале в Португалии.