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Кто сможет восстановить Донбасс? Украинский режиссер предложил неожиданное решение

2.8тЧитать материал на украинском

Донбасс Украине не восстановить без помощи "третьей стороны". Миссию эту стоит возложить на представителей международных организаций или Европейского союза.

Таким мнением в интервью "Украинской правде" поделился Сергей Лозница, режиссер художественной картины "Донбасс", которая поборется в 2019 году за премию "Оскар" в США.

Сергей Лозница

Сергей Лозница

Фото: nv.ua

"Точно – не Украина, и уж тем более не Россия. Это могут быть представители международных организаций или Европейского союза. Восстановлением Донбасса, обустройством общественной жизни, то есть, сугубо, бюрократическими обязанностями, должны заниматься люди, которые не имеют отношения к этому конфликту", - отметил Лозница.

"Если же этот контроль возьмет на себя украинская власть, то со стороны местного населения, вполне вероятно, будет серьезное сопротивление, потому что есть проблема идеологической окраски", - пояснил он.

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Тем не менее, первым шагом к восстановлению региона режиссер считает необходимость четко разделить границы Украины и России.

"Для начала необходимо поставить украинских пограничников на границу Украины с Россией на Донбассе, чтоб отсечь эту территорию от транзита из РФ. А дальше заниматься восстановлением региона на всех уровнях", - указал Лозница.

Напомним, картина Сергея Лозницы "Донбасс" поборется за "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке". Тем временем в сети доступен к просмотру официальный трейлер.

Как сообщал ранее OBOZREVATEL, украинский фильм признали лучшим на международном фестивале в Португалии.

Читайте все новости по теме "Війна на Донбасі" на OBOZREVATEL.

Темы
Війна на ДонбасіВойна на Донбассе
Персона
Сергей Лозница
Место
Украина
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Мартененко Сергей
Мартененко Сергей
Шахтеры и трактористы будут восстанавливать,спустятся у шахту там где оружия брали,что-бы воевать,там в шахтах много чего полезного,да ещё и на халяву,чтобы восстановить Донбасс.
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Кастрюлев Мыкола
Кастрюлев Мыкола
"Миссию эту стоит возложить на представителей международных организаций или Европейского союза." --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Хорошо устроились, педерасты вышиватные, раздолбали свои города, а восстановление собрались возложить на ЕС.
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Аполлон Безобразов
Аполлон Безобразов
Ну не хохляндия же будет восстанавливать, это понятно. Может -америкосы или эвропейцы? Да не, им на хуй не надо.))
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