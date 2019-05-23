Кто красивее? Полякова и MARUV померялись ногами

Украинские певицы Оля Полякова и MARUV показали смелое совместное фото. Так, артистки появились вместе на концерте в Харькове.

Кроме того, Поялкова поделилась красочным снимком со своей командой в социальной сети Instagram.

Оля Полякова viva.ua

MARUV и Оля Полякова

"Супер девченки", "Подруги огонь", "Оля красотуля", "Богиня", "Сколько красивых ножек", "Это настоящая королева", "Взорвала просто", "Ты была настоящей королевой", — пишут в сети.

Как сообщал OBOZREVATEL, Полякова поделилась с поклонниками снимками, на которых позирует абсолютно обнаженной. Многих возмутили эти кадры с голыми ягодицами после того, как Полякова раскритиковала модель и телезвездуКим Кардашьян из-за ее стиля и демонстрации ягодиц. С певицей тогда не согласилась Наталья Могилевская, но большая часть пользователей была на стороне Поляковой.

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