Кристина Агилера полностью разделась ради ЛГБТ. Фото

Известная американская певица Кристина Агилера разделась в поддержку людей, которые относятся к ЛГБТ-сообществу.

Снимок, на котором она позирует только в одних сапогах на каблуках и длинных перчатках, появился в Instagram звезды. За спиной у артистки – флаг движения ЛГБТ.

"Вчера Верховный Суд (США, – ред.) постановил, что ключевое положение Закона о гражданских правах 1964 года, который известный под названием VII, защищает сообщество LGBTQ+ от дискриминации на рабочем месте", – написала Агилера.

Instagram Кристины Агилеры

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что Агилера подразнила фанатов огромной грудью.

Также стало известно, что с Кристиной Агилерой произошел курьезный случай. Эпатажная поп-исполнительница упала прямо во время концерта в Петербурге (Россия).