Кошевой признался, почему на гастролях всегда ночевал с Зеленским в одном номере

Лидер студии "Квартал 95" Евгений Кошевой рассказал, что ночевал с будущим президентом Украины Владимиром Зеленским в одном номере из-за совместной игры в PlayStation.

Такое признание он сделал во время интервью для программы "В гостях у Дмитрия Гордона". По словам Кошевого, так повелось с начала гастролей (чтобы увидеть видео, проскролльте до конца страницы).

"Вопрос как к лучшему другу президента: "Почему, будучи обеспеченными людьми, вы с Владимиром Зеленским всегда жили в одном номере?" – поинтересовался ведущий программы Дмитрий Гордон.

Этот вопрос вызвал смех Кошевого, однако журналист многозначительно ответил: "Я не об этом".

Евгений Кошевой Кадр из видео

В свою очередь Кошевой признался: "Потому что PlayStation один на двоих. Как-то так повелось с начала гастролей, что мы вместе живем в одном номере".

Дмитрий Гордон уточнил: "То есть ночами напролет? Два серьезных человека?"

Евгений Кошевой ответил: "Да, мы шпилим, в футбол играем. Последнее, что было: "Вестхэм", где играет Андрей Ярмоленко".

Гордон: "Получилось лучше, чем у него?".

Кошевой: "Ну, Ярмола сейчас в порядке полном".

"Но вы же тогда играли", – отметил Гордон, вспоминая времена, когда Зеленский был еще лидером "Квартала 95".

Евгений Кошевой и Дмитрий Гордон Кадр из видео

"У нас Ярмоленко забивал и с пенальти, и с угловых, он был бомбардиром английской Премьер-лиги", – резюмировал Евгений Кошевой и добавил, что его жизнь сильно изменилась после того, как его друг стал президентом:

"Появилось очень много людей, которых не то, чтобы не хотел видеть, а просто ты о них забыл. Ты им просто тогда был не нужен, когда не было друга президента, когда ты столько не зарабатывал, когда тебя не показывали по телеку, ты им был не нужен абсолютно. А сейчас естественно: "Как дела?". Все меняется, лицемерие как было, так и осталось, его стало еще больше".

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Кошевой рассказал, как Стас Михайлов орал матом на Зеленского. Тогда ситуацию разрулил Потап.

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