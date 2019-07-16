"Кому-то не понравится": Мартин высказался о долгожданной книге "Ветра зимы"

Автор культовой саги "Песнь Льда и Пламени" писатель Джордж Мартин высказался о своей новой книге "Ветра зимы", которую так давно ждут фанаты.

По данным Entertainment Weekly, он не собирается при написании произведения учитывать мнение поклонников саги, которые были разочарованы финалом "Игры престолов".

"Я не читаю фанатские сайты. Я хочу написать такую книгу, которую всегда собирался написать. Когда она выйдет, кому-то она может понравиться, а кому-то – нет", – заявил Мартин.

По его словам, издатель оказывал давление, заявляя о необходимости выпустить книгу до премьеры финального сезона "Игры престолов", но он не пошел на поводу. Мартин также добавил, что уже планирует для "Ветров зимы" конкретное завершение. Он признался, что последние три года испытывал странное чувство, поскольку сериал опережал события книг.

Джордж Мартин esquire.ru

"Да, я рассказал им (сценаристам) кое-что, к чему-то они прислушались. Но все равно получилась другая история. Я пишу книгу. Она будет готова, когда будет готова", – пояснил он.

Мартин также добавил, что запланировал работу над следующей и последней книгой цикла – "Грезы о весне".

Стоит отметить, что последняя книга "Песни льда и пламени" была опубликована еще в 2011 году. Фанаты все это время сгорали от нетерпения, ожидая выхода "Ветров зимы". В мае писатель признался, что придумал себе наказание, если не выполнит обещания выпустить произведение к концу 2020 года.

Как сообщал OBOZREVATEL, сага "Игра престолов" закончилась 20 мая – эпизод вышел на стриминговых платформах с задержкой, что возмутило фанатов "Игры". Также многие поклонники сериала остались недовольны тем, как завершилась история. Из-за этого был предложен альтернативный финал.

Позже в Северной Ирландии стартовали съемки приквела "Игры престолов", в котором действие будет развиваться за тысячи лет до событий, освещенных в саге. Интересно, что в приквеле не появятся герои оригинальной истории.

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