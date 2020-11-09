Кира Найтли заявила, что проституция и моделинг – самые прибыльные женские профессии

35-летняя британская актриса Кира Найтли заявила, что заработать много денег можно только благодаря проституции и моделингу.

По ее словам, на сегодняшний день больше всего денег девушки могут получить исключительно в этих сферах, пишет "Stellar".

"По-прежнему карьера номер один в мире. Единственная карьера, где женщина может заработать больше мужчины – это моделинг. Или проституция. И это все, что можно сказать молодым девушкам. То, как вы выглядите, важнее того, что вы хотите сказать или о чем думаете. И это мир, в котором мы все еще живем", – отметила знаменитость.

Также актриса призналась, что большую часть своих денег она заработала благодаря моделингу в Chanel. Она назвала объективацию женщин ужасным явлением, однако отметила, что довольна заработанными средствами и своим нынешним образом жизни.

Как сообщал OBOZREVATEL, актрисе Кире Найтли пришлось страдать дислексией. В 6-летнем возрасте она читала слова с замедлением.