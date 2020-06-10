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10 июня • обновлено в 19:10
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KAZKA завела собственный бьюти-влог на YouTube

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27-летняя солистка группы KAZKA, Александра Зарицкая, запустила бьюти-влог на канале в YouTube.

Этой новостью украинская звезда поделилась с поклонниками на своей странице в Instagram.

"Я очень давно хотела это сделать, и много кто из вас меня просил. Так что встречайте первый выпуск моего бьюти-влога", – написала Александра. – "Я обожаю косметику, делать мейк, а также талантливых и интересных людей. Поэтому объединила это все в своем новом проекте. В каждом выпуске мы вместе с моими гостями будем собираться на определенное мероприятие..."

Первый урок красоты певица посвятила концертному мейк-апу. Гостем выпуска стал блогер и визажист Егор Андрюшин.

Как сообщал OBOZREVATEL, недавно солистка группы KAZKA откровенно призналась о разрыве с возлюбленным, а ранее певица поделилась серией откровенных фото и рассказала о комплексах из-за своей внешности, с которыми теперь покончено.

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Персоны
Саша Зарицкая KAZKA
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