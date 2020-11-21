Кароль обнажилась и снялась в чувственной фотосессии

Украинская певица Тина Кароль порадовала пользователей социальных сетей откровенными снимками с фотосессии.

На странице в Instagram артистка опубликовала серию соблазнительных кадров, на который звезда предстала обнаженной, прикрыв грудь шелковым платком.

На снимках Кароль позировала на розовом фоне в гармоничных образах, которые показали всю женственность певицы.

Поклонники Кароль в сети пришли в восторг от ее нежных, но в то же время сексуальных снимков. В комментариях ей оставили множество комплиментов.

"Тинуль, разорвала всех своей красотой", "Так красиво. Нежность и эстетика. Вау", "Фотосессия сказка", – писали фанаты артистки.

Ранее OBOZREVATEL сообщал о том, что Тина Кароль показала стройные ноги и поразила сеть.