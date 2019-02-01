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Каменских восхитила сеть необычным образом: фото красавицы

2.1тЧитать материал на украинском

Известная украинская поп-певица Настя Каменских (NK) порадовала поклонников образом хиппи, в который она облачилась на вечеринку.

Соответствующие снимки дива опубликовала в своем Instagram. Каменских пришла на мероприятие в широких джинсах с завышенной талией, в топе свободного кроя, а в качестве аксессуара использовала яркие серьги-помпоны и тонкую повязку-шнурок на голове.

#nice2cuparty

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Поклонникам очень понравился образ поп-дивы. Певицу сравнили с Шакирой, а некоторые даже назвали ясновидящей.

"Всегда на высоте", "Очень красивая", "Шикарная", "Похожи на Шакиру", "Ясновидящая. Гадалка Серофима", "Огонек в глазах", – восхитились фоловеры.

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Также звезда позировала с участником группы Mozgi Вадимом Федоровым, фитнес-моделью Генри Ли, женой солиста "Время и Стекло" Позитива Анной.

@annchuk #nice2cuparty

Допис, поширений NK | Nastia Kamenskykh (@kamenskux)

Каменских восхитила сеть необычным образом: фото красавицы
Каменских восхитила сеть необычным образом: фото красавицы
Каменских восхитила сеть необычным образом: фото красавицы
Каменских восхитила сеть необычным образом: фото красавицы
Каменских восхитила сеть необычным образом: фото красавицы

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских подловили на вредной привычке. На снимках она часто кусает ногти.

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Персона
Настя Каменских (NK)
Место
Украина
Тег
шоу-бизнес
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