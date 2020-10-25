Каменских показала фигуру в откровенном купальнике. Фото

Украинская певица Настя Каменских, более известная под псевдонимом NK, поделилась с поклонниками откровенным фото.

Звезда на странице в Instagram опубликовала снимок, на котором позировала в сексуальном желтом купальнике под душем на фоне живописного пейзажа.

Кадр был сделан во время летних каникул Каменских с Потапом в Турции

"Сохранила эти летние фото с самыми радостными улыбками, чтобы осенью передавать вам такое же солнечное и теплое настроение. Согревайте себя и своих близких – улыбайтесь почаще", – подписала фото знаменитость.

Поклонники Каменских засыпали звезду лестными комментариями и отметили, что онавыглядит очень хорошо.

"Побольше бы такие горячих и летних жарких фото", "Красивая", "Настена вы, как всегда, прекрасны и неважно в купальнике или в одежде, вы всегда миленькая такая красавица и секси очаровательная девушка, люблю и обожаю вас и ваши песни", – писали фолловеры в Instagram.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Каменских без макияжа показала утренние объятия любимого.