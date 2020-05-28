Туалет, порция и духи: какие слова запретили произносить Кейти Миддлтон и почему

Кейт Миддлтон запретили употреблять некоторые слова из-за королевского протокола. Так, герцогиня не может говорить: туалет, шикарный, духи, гостиная.

Эти слова попали под запрет, поскольку считаются "неправильными", пишет Express.

Также, в список запрещенных слов попало слово "порция", поскольку оно чаще всего используется среди обычных граждан.

Ранее Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.

Как ранее писал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекськой Меган Маркл и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон беременеть одновременно. Это запрещено протоколом. Так, согласно правилам, одно торжественное событие не должно затмевать другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

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