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28 мая • обновлено в 16:38
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Какие слова запретили произносить Кейти Миддлтон и почему

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Кейт Миддлтон запретили употреблять некоторые слова из-за королевского протокола. Так, герцогиня не может говорить: туалет, шикарный, духи, гостиная.

Эти слова попали под запрет, поскольку считаются "неправильными", пишет Express.

Туалет, порция и духи: какие слова запретили произносить Кейти Миддлтон и почему

Также, в список запрещенных слов попало слово "порция", поскольку оно чаще всего используется среди обычных граждан.

Туалет, порция и духи: какие слова запретили произносить Кейти Миддлтон и почему

Ранее Меган Маркл заявила, что в Британии было запрещено критиковать герцогиню Кембриджскую Кейт Миддлтон, в то время, как она сама постоянно поддавалась травле в СМИ.

Туалет, порция и духи: какие слова запретили произносить Кейти Миддлтон и почему

Как ранее писал OBOZREVATEL, королева Великобритании Елизавета II запретила герцогине Сассекськой Меган Маркл и герцогине Кембриджской Кейт Миддлтон беременеть одновременно. Это запрещено протоколом. Так, согласно правилам, одно торжественное событие не должно затмевать другое. При этом соблюдается порядок старшинства.

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Автор
Мария Дидык
Персона
Кейт Миддлтон
Место
Великобритания
Тег
шоу-бизнес
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