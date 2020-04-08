Как выглядит модель с самой узкой талией: откровенные фото красотки

Американская модель Джина Савадж признана пользователями сети, как девушка с необычными формами. У нее невероятно тонкая талия и широкие бедра.

Так, по словам модели, привлекательное тело – это результат длительных тренировок. Она занимается в спортзале пять раз в неделю, чередуя силовые тренировки и кардио. А что касается питания, в основном, Джина ест здоровую и растительную пищу.

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Отметим, что Савадж является амбассадором американского бренда Fashion Nova. А еще она активно ведет свою страницу в Instagram, где у нее уже набралось около миллиона подписчиков. Джина часто публикует в соцсети откровенные фотографии, за которые получает огромное количество комплиментов.

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Джина Савадж Фото: instagram/ginasavagex

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее девушка из Болгарии Андреа Иванова была признана пользователями сети обладательницей самых больших губ в мире.

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