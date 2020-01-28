Как сейчас выглядят все дети и внуки Аллы Пугачевой: фото и видео

Несмотря на смену поколений, Алла Пугачева до сих пор остается популярной певицей. У звезды российской эстрады большая семья – трое детей и трое внуков. Предлагаем вам к просмотру их фото.

Фотография старшей дочери Кристины Орбакайте сейчас.

А вот как она выглядела в детстве.

В 2013 году родилась ее вторая дочь Лиза Галкина.

В том же году был рожден ее сын – Гарри Галкин.

Совместные фото Лизы и Гарри.

Ее первому внуку Никите Преснякова, сыну Кристины Орбакайте и Владимира Преснякова, 28 лет.

Второму внуку, сыну бизнесмена Руслана Байсарова и Кристины Орбакайте – 21 год.

Третьей внучке Пугачевой – Клавдии Земцовой – дочери Орбакайте и Михаила Земцова, 7 лет. Она родилась в 2013 году.

Ранее Алла Пугачева прослезилась на видео, пересматривая исполнение своего популярного в прошлом хита с дочерью Кристиной Орбакайте.

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