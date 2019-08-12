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"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

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Украинская певица Ани Лорак, которая не так давно закрутила роман с саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, порадовала поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала свежий снимок с отдыха, сделанный на фоне экзотического пейзажа.

Лорак позировала в простом коротком черном платье, дополнив образ темными очками и собранными волосами.

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Ани Лорак

Ани Лорак

instagram/anilorak

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

instagram/anilorak

Интернет-пользователи оценили фотографию лайками, оставив в комментариях множество лестных комплиментов. Кроме того, многие подписчики обратили внимание на подтянутую фигуру женщины.

"Красотка, сияете", "Какая вы худенькая", "Вы лучшая!" "Солнечная", "Вау, какое платье", "Как вам удается не полнеть?" "Совсем девочка!" "Ого, как похудела", – пишут в сети.

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Скриншот

Как сообщал OBOZREVATEL:

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Персона
Ани Лорак
Теги
фотографии Красота Стиль Instagram
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