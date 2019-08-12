"Как похудела!" Лорак в черном мини привела сеть в восторг

Украинская певица Ани Лорак, которая не так давно закрутила роман с саунд-продюсером компании Black Star Inc. Егором Глебом, порадовала поклонников новым фото.

На своей странице в Instagram артистка обнародовала свежий снимок с отдыха, сделанный на фоне экзотического пейзажа.

Лорак позировала в простом коротком черном платье, дополнив образ темными очками и собранными волосами.

Ани Лорак instagram/anilorak

instagram/anilorak

Интернет-пользователи оценили фотографию лайками, оставив в комментариях множество лестных комплиментов. Кроме того, многие подписчики обратили внимание на подтянутую фигуру женщины.

"Красотка, сияете", "Какая вы худенькая", "Вы лучшая!" "Солнечная", "Вау, какое платье", "Как вам удается не полнеть?" "Совсем девочка!" "Ого, как похудела", – пишут в сети.

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Как сообщал OBOZREVATEL:

Предполагаемая любовница Мурата Яна всячески отрицала свою связь с мужчиной, но подтвердила, что знакома с ним несколько лет.

Позже стало известно, что Яна Беляева ушла от экс-супруга Лорак.

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