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26 мая • обновлено в 11:15
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Как изменилась победительница "Від пацанки до панянки-4": фото до и после

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В финале популярного реалити-шоу "Від пацанки до панянки-4" победила 19-летняя Евгения Мазур.

Девушка прошла сложный путь работы над собой – за пятнадцать недель неуправляемая и агрессивная "пацанка" с наркозависимостью пересмотрела свою прошлую жизнь и поведение и изменились до неузнаваемости. OBOZREVATEL предлагает посмотреть, какой Евгения была до проекта, и какой стала после.

Евгения Мазур до и после проекта

Евгения Мазур до и после проекта

19-летняя Евгения Мазур приехала на "Від пацанки до панянки" из Винницы. До проекта девушка употребляла наркотики, но в Школе леди ей удалось преодолеть эту зависимость.

Евгения Мазур до и после проекта

Евгения Мазур до и после проекта

Также Евгения изменилась внешне, стала более женственной. На шоу стилисты изменили девушке прическу, показали, как она может выглядеть с макияжем, а также поработали над ее имиджем. Одевали девушку в красивые платья, школьную форму и каблуки.

Евгения Мазур

Евгения Мазур

Отметим, что на проекте "Від пацанки до панянки" Мазур стала показывать свои лидерские качества, стойкость духа и демонстрировала желание меняться. Именно это и помогло ей стать победительницей четвертого сезона реалити-шоу.

Евгения Мазур и Екатерина Большакова

Евгения Мазур и Екатерина Большакова

Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Анастасия Иваненко, Евгения Мазур, Юлия Чигринец и Виктория Алехина

Анастасия Иваненко, Евгения Мазур, Юлия Чигринец и Виктория Алехина

Фото: instagram/patsankapanyanka

Юлия Чигринец, Виктория Алехина, Евгения Мазур и Анастасия Иваненко

Юлия Чигринец, Виктория Алехина, Евгения Мазур и Анастасия Иваненко

Фото: instagram/patsankapanyanka

Екатерина Большакова и Евгения Мазур

Екатерина Большакова и Евгения Мазур

Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Евгения Мазур с мамой

Евгения Мазур с мамой

Фото: instagram/mongolo4ka__fan

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее победительница проекта "Від пацанки до панянки" Евгения Мазур ужаснула историей о наркозависимости.

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Автор
Кристина Долматова
Место
Украина
Теги
Від пацанки до панянки шоу-бизнес шоу
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