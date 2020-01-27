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27 января • обновлено в 17:05
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Как брат Билли Айлиш ее клонировал и публикует пикантные фото

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Брат популярной певицы Билли Айлиш Финнеас О'Коннелл встречается с девушкой, очень похожей на его сестру, и публикует в сети откровенные фото с ней.

Его избранницей является блогер Клаудия Сулевски, которая имеет миллионы поклонников.

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Финнеас показывал уже несколько снимков с девушкой и сестрой, при этом, он сам осознает их схожесть друг с другом и даже шутит, будто бы клонировал Билли и начал встречаться с ней.

На одном из снимков они с чувством целуются:

So needy I had to clone her

Публикация от FINNEAS (@finneas)

Сулевски ведет блог на YouTube, где ее видео собирают сотни тысяч просмотров за считанные дни. Вот последнее из них:

И она действительно внешне похожа на Билли Айлиш:

🦦

Публикация от Claudia Sulewski (@claudiasulewski)

При этом Клаудия не стесняется обнажаться на камеру, в отличии от Билли, которая больше предпочитает закрытые и мешковатые наряды.

В частности, вот ее фото в купальнике, где видно стройную фигуру:

views

Публикация от Claudia Sulewski (@claudiasulewski)

Напомним, ранее поклонники нашли "тайный знак" на ягодицах Глюкозы.

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