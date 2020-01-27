Как брат Билли Айлиш ее клонировал и публикует пикантные фото

Брат популярной певицы Билли Айлиш Финнеас О'Коннелл встречается с девушкой, очень похожей на его сестру, и публикует в сети откровенные фото с ней.
Его избранницей является блогер Клаудия Сулевски, которая имеет миллионы поклонников.
Финнеас показывал уже несколько снимков с девушкой и сестрой, при этом, он сам осознает их схожесть друг с другом и даже шутит, будто бы клонировал Билли и начал встречаться с ней.
На одном из снимков они с чувством целуются:
Сулевски ведет блог на YouTube, где ее видео собирают сотни тысяч просмотров за считанные дни. Вот последнее из них:
И она действительно внешне похожа на Билли Айлиш:
При этом Клаудия не стесняется обнажаться на камеру, в отличии от Билли, которая больше предпочитает закрытые и мешковатые наряды.
В частности, вот ее фото в купальнике, где видно стройную фигуру:
Напомним, ранее поклонники нашли "тайный знак" на ягодицах Глюкозы.
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